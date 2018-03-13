РФ поддержит «Газпром» в связи с желанием Киева арестовать его активы

Правительство России поддержит «Газпром» на всемирном уровне из-за желания Украины арестовать активы компании. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает РИА «Новости».

«Всемерно», — ответил Дворкович на соответствующий вопрос.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». Российская компания выразила несогласие с таким решением суда и заявил о намерении «защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет добиваться ареста активов «Газпрома», если российская сторона не выполнит решение Стокгольмского арбитража.