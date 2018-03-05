Как ни прикрути

На Украине в первые дни марта разразился серьезный энергокризис. Властям страны, на каждом углу кричащим о независимости от российского газа, пришлось экстренно применять жесткие меры. Для экономии по всей Украине отключили от газа почти все учебные заведения, включая детские сады, притормозили промышленность, снизили температуру в жилых домах и больницах. Как же случилось, что Украину накрыл такой коллапс, как на действия правительства отреагировали обычные люди и как повлияет нынешний кризис на глобальные энергетические расклады, разбирается портал iz.ru.

Третья газовая война

Кратко суть нынешних проблем Украины с газом можно описать так — Киев был уверен, что получит топливо от «Газпрома» в любой нужный ему момент и полностью на своих условиях. Холода, которые прогнозировали на первые дни марта, предполагалось пройти именно на российском ресурсе, причем безо всякого предварительного согласования. Отказ Москвы играть по этим правилам, вполне логичный и читаемый после вердикта суда в Стокгольме, в считаные часы едва не обрушил всю украинскую энергетическую систему.

2 марта внезапно оказалось, что газа для текущих нужд у Украины сильно не хватает, и киевское правительство оперативно включило «национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике». Ключевые положения документа — перевод генерирующих компаний с газа на мазут (большой привет экологии, особенно в крупных областных центрах), остановка работы дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений и ультимативное требование к промышленности «пересмотреть план действий производства с условием экономии газовых ресурсов». В таком вот режиме, согласно плану, Украина должна была прожить до 6 марта. Виновными же, как водится, в Киеве сразу назначили Россию — Порошенко заявил об «очередной провокации Кремля».

Газ_1 Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита на предприятие «Укртрансгаз» Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Формально текущее противостояние длится как минимум с 2014 года, ведь именно тогда «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подали друг против друга иски в Стокгольмский арбитражный суд. «Газпром» подал свой иск раньше, поэтому суд рассматривал его первым. Окончательный вердикт по этому делу появился в конце декабря прошлого года. Согласно решению суда, Украину обязали покупать у «Газпрома» 4–5 млрд кубометров газа ежегодно до конца 2019 года. А самое главное — Киев должен был вернуть накопившиеся за поставки в 2013–2014 годах долги вместе с процентами и штрафами — всего порядка $2,4 млрд. Вместе с тем в главном требовании — применении в отношении Украины нормы «Бери или плати» — арбитраж отказал.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение уже по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» — ответному. В нем украинская сторона просила компенсировать «недополученную прибыль» от сокращения транзита, а также пересмотра тарифа на транзит. И довольно неожиданно судьи пошли навстречу, присудив Украине компенсацию в $4,6 млрд из 17 запрошенных. Неожиданным это решение назвали потому, что обе стороны в разное время ссылались на падение потребления газа из-за кризиса. «Нафтогаз» кивал на украинскую химическую промышленность, «Газпром» — на европейских потребителей. Мол, мы бы и рады качать больше, так ведь не берут. И по какой-то причине аргументы украинской стороны суд принял во внимание, а аналогичные аргументы российского монополиста — нет.

Собственно, поэтому после вердикта «Газпром» решил не пороть горячку — компания отказалась платить до рассмотрения апелляции. Более того, решено приостановить деловые отношения, чтобы в дальнейшем в суде это не использовалось как прецедент. А именно — в российской компании заявили о том, что намерены в судебном порядке, как это и предусмотрено действующими контрактами, добиться прекращения обоих соглашений: как на поставку газа, так и на его транзит. В том же Стокгольмском трибунале.

Газ_3 Вывеска на здании нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» в Киеве Фото: РИА Новости

«Желание России разорвать контракты и прекратить все отношения — это абсолютно рабочий момент, — комментирует для портала iz.ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. — И в «Нафтогазе» совершенно напрасно закатили по этому поводу такую истерику. Ведь очевидно, что поставки в Европу по украинской трубе всё равно никуда не исчезнут до нового решения в Стокгольме. А мы уже видели, сколько времени потребовалось судьям для рассмотрения предыдущих исков — больше 3,5 года. Не исключено, что срок действующих сейчас контрактов истечет раньше».

По понятным причинам нынешние события на Украине уже успели окрестить «третьей газовой войной». Первая случилась на рубеже 2005–2006 годов: тогдашний президент Украины Виктор Ющенко настоял на отмене соглашения, по которому Украина получала газ по $50 за тысячу кубометров. В итоге после ряда потрясений в Киеве стали платить по $95 за «коктейль» из дорогого российского и дешевого туркменского газа. И не секрет, что в новой цене была доля самого Ющенко. Результатом второй газовой войны как раз и стало подписание действующих сейчас контрактов (январь 2009 года). Тогда всё было очень и очень серьезно — 1 января 2009 года Москва полностью отключила от газоснабжения Украину, а через пару дней начались перебои и с транзитом топлива в ЕС. Ситуация стабилизировалась только 20 января после подписания соглашений.

Отключить не успели

Требует объяснения и другая важная веха — как же на Украине случился газовый кризис, если «Газпром» еще не приступил к отключениям, а только обозначил перспективы? Да и киевские власти всю зиму бодро рапортовали о наличии необходимого для отопления страны газа, что недалеко от истины. Его запасы в ПХГ Украины по состоянию на 1 марта составляли весьма приличные 9,868 млрд кубометров. Этого количества топлива — наибольшего за последние (читай — после революции достоинства) годы — с лихвой хватает, чтобы завершить отопительный сезон: на Украине в последние годы его заканчивают 1 апреля, то есть греться остается всего четыре недели. Расход газа из хранилищ за это время будет в пределах 2,5–3 млрд кубометров, никак не больше. Тем не менее паника в стране 2 марта случилась знатная. И не без причин: здесь в романтику больших запасов вмешивается проза технологии. Разберемся.

Суточный расход за 2 марта достиг почти 182 млн кубометров. Теоретически 42 млн из них покрывается газом государственной «Укргаздобычи». Еще примерно 115 млн кубометров подняли из хранилищ. Из ПХГ, что важно, можно поднимать примерно 1–1,2% запасов в сутки, больше невозможно просто физически. То есть чтобы иметь возможность закрывать потребности Украины в газе при холодной погоде, установившейся на Украине последние 8–10 дней (до минус 20°С ночью), только за счет хранилищ и собственной добычи, необходимо много закачивать в межсезонье. Украина давно так не делает, надеясь на теплые зимы. Зимы в последние годы действительно теплые, но пару недель крепких морозов всё же иногда выпадает. И вот тогда вылезают недостатки украинской экономии.

Газ_2 Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области Фото: РИА Новости

Получить недостающие объемы реверсом из Европы в обычном режиме Украина не может — В ЕС тоже холодно, и делиться запасами в такие дни там не хотят. Вот, скажем, 1 марта по реверсу поступило всего 2,54 млн кубометров. В итоге на утро 3 марта, по данным директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, дефицит газа составлял 26 млн кубометров.

На Украине привыкли считать реверсные поставки из Европы альтернативой прямой покупке газа у «Газпрома». Причем это ошибочное мнение утвердилось не только у киевских мечтателей. Тогда как реальность совсем иная. Европа — сама потребитель газа, то есть выполнять функции поставщика она, конечно, может. Однако не всегда, а только в межсезонье, когда сама активно накапливает газ и в состоянии перебросить Украине объемы транзитного газа из российской трубы. Это важная разница. В сезон, как видим, от транзитных объемов у Европы почти ничего не остается — только жалкие 2,5 млн кубометров. Для сравнения: «Газпром» 1 марта поставил в ЕС около 700 млн кубометров газа.

Спасли Украину экстренными мерами. Помимо вышеперечисленного в национальном плане, «Нафтогаз» экстренно законтрактовал 60 млн кубометров в Польше и уже 2 марта получил первые поставки. В польской PGNiG с удовольствием рассказали, как они подставили Украине соседское плечо. Не упомянув, впрочем, сколько именно кризисной Украине это плечо стоило. Стоимость газа в таких краткосрочных контрактах обычно превышает регулярную. По словам Дмитрия Марунича — от 20–30% к текущей цене «Газпрома» на границе с Польшей и до $500 за тысячу кубометров — совершенно нормальная для Европы цена на спотовых рынках в сезон.

Газ_4 Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, через которую российский газ поступает в украинскую газотранспортную систему Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, после украинской паники в Европе тоже изыскали скрытые возможности. С 3 марта, по словам коммерческого директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, Украина начала получать по реверсу 25 млн кубометров газа в сутки. На 30% дороже, чем купила бы у «Газпрома». Однако Украине не стоит спешить благодарить добрых европейских политиков, потому что без «плохого» российского «Газпрома» этого чуда бы не случилось. Внезапные 25 млн кубометров для Украины объясняются просто: примерно на столько 2 марта, по свидетельству Алексея Миллера, — увеличил подачу газа в Европу российский поставщик, до 718 млн кубометров. Это исторический рекорд, однако не исключено, что продержится он недолго и в ближайшее время будет обновлен.

Прикрути

Пытаясь спасти ситуацию в глазах населения и западных партнеров, в «Нафтогазе» приняли единственно верное в их случае решение: обманывать. В стране было объявлено о том, что «Газпром» снизил давление в газопроводе на входе на Украину на 20%, а также свел к минимуму продажу газа другим потребителям, что это газовый шантаж Украины и Европы.

Впрочем, в украинской энергетике есть и вменяемые люди: «Интересно, как «Газпром» мог снизить на 20% давление в газопроводах, если до этого он восемь дней подряд устанавливал новые исторические максимумы суточных поставок газа и 28 февраля вышел на абсолютный рекордный уровень — 699,3 млн кубометров? Интересно, как «Газпром» мог свести к минимуму продажу газа другим клиентам, если до этого он экспортировал в дальнее зарубежье максимальный для февраля объем газа за всю историю поставок — 17,4 млрд кубометров?» — задается вопросом директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Ему вторит и Дмитрий Марунич: «Жалуемся на «агрессора», что он нам газ недодает на восточной границе. Так он, согласно Техсоглашению-2009, к транзитному контракту обеспечивает ровно такое давление, которое мы должны обеспечить на выходе с учетом заявки на транзит суточной. Отбора-то внутри страны нет».

Газ_6 Резкие отключения в холода обернулись масштабными авариями на теплосетях Украины Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Далее в «Нафтогазе» и вовсе разошлись, вслед за правительством обнародовав свой план экономии: «Нам надо продержаться всего 3–4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8–9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался. Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением».

Что ж, тепловики — люди подневольные: начальство приказало — сделали. Аукнулось это серьезными прорывами теплотрасс в Харькове и Киеве. Резкие отключения в холода, да еще и на изношенных теплосетях просто не могли не обернуться масштабными авариями.

Если внимательно вчитаться в сообщения об авариях, можно заметить, что в обоих случаях в числе самых пострадавших оказались школы. И это неспроста. Именно школы и их ученики расплачиваются за инициативы украинских чиновников и деятелей «Нафтогаза», ведь ситуативный дефицит газа было решено покрыть за счет отключения школ. И не одной-двух — а в масштабах Украины. Учеников отправили на внеплановые весенние каникулы до 12 марта. Метод не то чтобы новый — ранее таким же образом пытались экономить на отоплении вузы. Однако не все, к тому же они просто переносили занятия на более теплое время года: студенты и в июне доучатся. А вот со школьниками так обошлись впервые.

Газ_5 Главный щит управления на газокомпрессорной станции Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Газовая проблема проявила любопытный политический подтекст. Местные власти как минимум трех областей страны откровенно «послали» руководство «Нафтогаза» и правительство с их глупыми инициативами в далеких от дипломатии выражениях, заявив, что отрывать школьников от учебного процесса не станут. Это в очередной раз показало, насколько хлипка нынешняя система и насколько велика угроза возможности так называемого парада суверенитетов (то есть отказа регионов подчиняться центральной власти).

В довершение насыщенного дня 2 марта руководство «Нафтогаза» придумало хэштэг #Прикрути (отопление), призвав всячески популяризировать инициативу экономии.

Хэштег вызвал в обществе настоящую бурю эмоций. Одни немедленно придумали противоположный — #Открути, призвав жечь как можно больше газа, чтобы приблизить конец действующей власти. Другие ответили «фотожабами» в духе «Алло, это СБУ? Мой сосед не прикрутил». Третьи справедливо заметили, что свыше 57% потребления газа приходится на столичный регион (104 из 182 млн кубометров за 2 марта). Поэтому если кто и должен прикрутить, то только Киев. Не говоря уж о том, что «прикрутили» украинцы еще несколько лет назад, когда кубометр газа подорожал в шесть раз — сразу до 14 рублей (7 гривен) за кубометр. Все, кто мог, давно перешли на альтернативные — вплоть до кизяков — источники отопления. Горожане, если есть возможность, отключают ради экономии центральное отопление. Некоторые такие экономные за последние зимы замерзли насмерть. Поэтому предложение «прикрутить» — это, очевидно, издевательская просьба сытого к голодному, встреченная населением без энтузиазма.

Видимо, даже в руководстве Украины это всё же поняли. Потому что уже утром 3 марта последовали бравурные заявления от «Нафтогаза» и Порошенко, мол, всё уже хорошо, кризис миновал, мы снова победили. Объявленные накануне в истерике каникулы, кстати, также спешно отменили, что спровоцировало новые вспышки «сепаратизма» — отдельные регионы, в частности Харьков, наотрез отказались подчиняться новым решениям Киева.

Кто кому стреляет в ногу

На самом деле на Украине уже знают, чем завершится возня, возникшая из-за нежелания Киева исполнять договоренности и платить по счетам. После прокладки альтернативных маршрутов ГТС Украины частично законсервируют. В работе останется только часть трубы на Западной Украине — ее включат в общеевропейскую систему газопроводов для переброски газа по направлению север–юг.

Далее, если сегодня самая ценная часть «Нафтогаза» — труба, то есть компания «Укртрансгаз», генерирующая до 90% его доходов, то после прекращения транзита самыми ценными станут ПХГ: европейские компании в 2017 году начали получать лицензии на хранение газа на Украине. Что же до ГТС, вернее той ее части, что продолжит работу, то еще в октябре 2017 года миланский банк Rothschild выиграл тендер на предоставление «Нафтогазу» услуг по поиску партнеров для управления ГТС. Учитывая, что ключевые решения о строительстве второй очереди «Северного потока» и «Турецкого потока» принимались как раз в 2014 году, когда стало ясно, что с новой Украиной дел вести нельзя, то всё вышеперечисленное в любом случае произошло бы. Но тихо. Украина решила со скандалом.

Но самое забавное, что даже благословенный реверс после 2019 года будет под большим вопросом. Скажем, сегодня через территорию Украины прокачивается газ для европейских потребителей — попытка отбора сразу будет замечена из-за падения давления в трубе на украино-польской границе. По новым газопроводам «Газпром» точно так же станет поставлять четко под потребности Европы — и тогда европейским бизнесменам перепродавать Украине будет уже попросту нечего.