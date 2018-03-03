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Пушков высказался по поставкам российского газа на Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия не должна решать проблемы экономики Украины за свой счет, продолжая поставки газа, заявил сенатор Алексей Пушков.

Свою позицию он высказал в Twitter. 

Напомним, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Это сделано после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

Как писал iz.ru, 3 марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт написала в Twitter, что Соединенные Штаты Америки ожидают от России продолжения поставок газа на Украину.

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