Пушков высказался по поставкам российского газа на Украину

Россия не должна решать проблемы экономики Украины за свой счет, продолжая поставки газа, заявил сенатор Алексей Пушков.

Свою позицию он высказал в Twitter.

США рассчитывают (?!), что Россия будет и впредь поставлять газ Украине. Но на их месте - с их санкциями и угрозами в наш адрес - вообще ни на что рассчитывать не стоит. Россия не должна решать проблемы украинской экономики за свой счёт. И других желающих что-то не видно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 марта 2018 г.

Напомним, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Это сделано после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

Как писал iz.ru, 3 марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт написала в Twitter, что Соединенные Штаты Америки ожидают от России продолжения поставок газа на Украину.