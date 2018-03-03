«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма. Об этом сообщает заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

По его словам, процедура уже запущена. Также Медведев уточнил, что они намерены добиться другого состава арбитров для рассмотрения нового дела в Стокгольском арбитраже по данному иску.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Газпром» назвал причину расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом» Украины.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.

Алексей Миллер объявил о расторжении контрактов в пятницу, 2 марта.