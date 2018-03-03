«Газпром» назвал причину расторжения контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» вынужден был разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом» Украины из-за асимметричного решения стокгольмского арбитража, которое нарушило баланс сил и интересов сторон, заявил глава российской компании Алексей Миллер.

«Продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — приводит «РИА Новости» заявление Миллера.

Он отметил, что в возникшей ситуации Россия не будет решать экономические проблемы Украины за свой счет и немедленно начнет расторжение контрактов.

В «Нафтогазе» уже назвали решение российской корпорации политическим. Как заявил глава украинской компании Юрий Витренко, контракты не могут быть разорваны в одностороннем порядке, процесс расторжения предусматривает обращение в «Нафтогаз» в срок от 30 до 45 дней и лишь после отказа компании возможно обращение в арбитраж.

При этом пресс-служба «Нафтогаза» ранее заявила, что еще не получала от «Газпрома» документов о расторжении контрактов.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.

Алексей Миллер объявил о расторжении контрактов в пятницу, 2 марта.