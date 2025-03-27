Путин предложил создать центр по изучению вечной мерзлоты

Нужно создать центр по изучению вечной мерзлоты, к работе в котором стоит привлечь ведущих специалистов. С таким предложением 27 марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного арктического форума.

«Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты. Привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты. Их исследования станут научной базой для технологии адаптации арктической инфраструктура к процессам таяния мерзлоты», — рассказал глава государства.

Он призвал соблюдать баланс между использованием природных богатств и сохранением экологии Арктики. Для тестирования новой природосберегающей технологии на территории полярного Урала до конца 2028 года в планах построить научно-образовательную станцию «Снежинка». Там ученые и исследователи международного сообщества будут тестировать зеленые технологии для Арктики.

«Арктика — это территория громадных возможностей для специалистов самых разных профессий, для предпринимателей, для молодых людей, для семей, которые жили здесь поколениями или только недавно переехали и планируют обосноваться, купить или построить здесь свое жилье», — отметил Путин.

Новость дополняется