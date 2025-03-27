Путин заявил о стремлении РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике

Россия выступает за равноправное сотрудничество между странами в Арктике. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

«Россия — это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что Россия готова к работе в регионе со всеми государствами, ответственно относящимися к вопросам развития. Он отметил, что роль и значение Арктики растет, но вместе с тем усиливается и геополитическая конкуренция.

«К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучшие времена. В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты», — посетовал Путин, добавив, что также был свернут диалог по сохранению экосистем Арктики.

Таким образом, политики в ряде западных стран говорят своим гражданам о важности климатической повестки, а на практике поступают совсем по-другому, заключил он.

Ранее в этот день Путин назвал Мурманск городом, который подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. По его словам, Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.