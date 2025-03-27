Путин назвал Мурманск примером развития для всех арктических регионов

Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом 27 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития Арктики.

«И сам город, и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты», — сказал глава государства.

Он добавил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом, являясь портом приписки атомного ледокольного флота РФ.

«На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России», — отметил Путин.

В ходе совещания Путин также поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее в этот день президент РФ прилетел в Мурманск с рабочим визитом. В городе 26–27 марта проводится VI Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути.

Путин возложил цветы к мемориалу «Защитникам Заполярья» на сопке Зеленый Мыс в Мурманске и почтил минутой молчания память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.