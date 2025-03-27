Путин возложил цветы к мемориалу «Защитникам Заполярья» в Мурманске

Президент России Владимир Путин 27 марта возложил цветы к мемориалу «Защитникам Заполярья» на сопке Зеленый Мыс в Мурманске.

Глава государства, преклонив колено, возложил цветы, после чего почтил минутой молчания память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Монумент «Защитникам Заполярья» был открыт в 1974 году к 30-летию поражения немецко-фашистских войск в Заполярье. Он расположен на высоте около 200 м над уровнем моря, его высота составляет более 42 м. В 1975 году там были перезахоронены останки неизвестного солдата и зажжен Вечный огонь.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин прилетел в Мурманск с рабочим визитом. В городе 26–27 марта проводится VI Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Севморпути.