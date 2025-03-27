Путин выразил уверенность в росте объема перевозок по Севморпути до 100 млн т к 2030 году

Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути к 2023 году увеличится до 70–100 млн т. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 марта на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

«За последние 10 лет грузопоток Севморпути от пролива Карские Ворота до Берингова пролива вырос на порядок. Если в 2014 году по нему было перевезено всего 4 млн т <...>, в прошлом [году] — почти 38 млн т. Это в пять раз больше рекорда советского времени. Мы уверены, что к 2030 году это будет 70–100 млн т», — рассказал Путин.

По мнению главы государства, Северный морской путь должен стать ключевым участком трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. По его мнению, он соединит мировые центры и потребительские рынки.

Путин также добавил, что России нужен собственный торговый флот для судоходства по Северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда.

«России, как державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозку как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов», — сказал президент.

На совещании Путин также затронул тему выхода к конкретным решениям по развитию Арктики. Он обратил внимание правительства, что в настоящее время еще не приняты необходимые решения и не составлена модель по развитию морских путей. Согласно его мнению, нельзя откладывать реализацию проектов, которые важны для развития Арктического региона и России в целом. Новость дополняется.