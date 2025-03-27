Иран представит работы известных современных художников на ярмарке «Арт Россия»

Работы 29 иранских художников можно увидеть в рамках 6-го выпуска ярмарки современного искусства «Арт Россия», которая пройдет с 3 по 6 апреля в Гостином дворе. Экспозиция Персидской секции на «Арт России» включает три стенда, каждый из которых раскрывает важные направления современного иранского искусства. В коллекции представлены произведения живописи, графики и смешанных техник, представляющих разнообразие художественного языка Ирана.

Важным событием ярмарки станет участие Резы Деракшани, который удостоился персонального стенда. Работы художника входят в коллекции крупнейших мировых музеев. Они экспонируются в Метрополитен-музее (Нью-Йорк), Британском музее (Лондон), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург). Среди новых имен представлены молодые художники с авторскими интерпретациями восточной эстетики. Так, посетители ярмарки увидят работы Эльхама Нафиси, Хосейна Тамджита, Афшина Багери. Особый интерес для коллекционеров представят работы Мохаммада Али Тарагиджаха, Саида Ахмадзаде и Бехнама Камрани.

Специальным гостем секции станет известный иранский куратор доктор Джамал Арабзаде. Его проекты отличаются тонким пониманием международных трендов и культурных особенностей разных стран, что позволило ему успешно реализовать целый ряд крупных выставок, таких как «Гиперреализм: от изображения к реальности» в Тегеранском музее современного искусства и «Глаза в глаза: портрет в современном искусстве». Работы куратора были представлены в престижных галереях и выставочных залах Нью-Йорка, Страсбурга, Тегерана и других мировых культурных столиц.

«Арт Россия» — крупнейшая российская ярмарка современного искусства и международный арт-форум, основанные в 2020 году Корпорацией «Синергия». Мероприятия ежегодно объединяют на одной площадке в центре Москвы галеристов и независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка. За шесть лет на территории ярмарки были представлены 134 галереи и 741 художник. Количество посетителей за пять выпусков ярмарки составило порядка 150 тыс. человек, а общая сумма продаж — более 500 млн рублей.