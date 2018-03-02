«Нафтогаз» направит «Газпрому» письменное предложение по тарифам

«Нафтогаз Украины» отправит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. Если российский поставщик отклонит инициативу, украинский транзитер обратится в стокгольмский арбитраж, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко,

Он отметил, что при подготовке документа компания учла прошлый опыт — пересмотреть тариф на транзит «Нафтогаз» уже пытался в рамках прежних арбитражных разбирательств. Теперь письмо составлено с соблюдением всех формальностей, уточняет «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, о намерении обсуждать повышение тарифов сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Газпром» начал процедуру разрыва транзитного контракта.