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«Нафтогаз» направит «Газпрому» письменное предложение по тарифам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Нафтогаз Украины» отправит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. Если российский поставщик отклонит инициативу, украинский транзитер обратится в стокгольмский арбитраж, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко,

Он отметил, что при  подготовке документа компания учла прошлый опыт — пересмотреть тариф на транзит «Нафтогаз» уже пытался в рамках прежних арбитражных разбирательств. Теперь письмо составлено с соблюдением всех формальностей, уточняет «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, о намерении обсуждать повышение тарифов сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Газпром» начал процедуру разрыва транзитного контракта.

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