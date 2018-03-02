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В Совфеде прокомментировали газовый спор между Россией и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Спор между российским концерном «Газпром» и украинской компанией «Нафтогаз» далеко не первый, поэтому не исключено, что стороны смогут перейти к конструктивному диалогу, считает замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

«Всегда находили какое-то компромиссное решение, потому что как обойтись без российского газа? Кроме того, транспортировка газа идет через Украину в Европу», — заявила сенатор.

Она также назвала правильным решение «Газпрома» о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит топлива.

При этом Перминова отметила, что стороны должны сесть за стол переговоров.

«Все-таки нужно работать в рамках конструктивного диалога и принятия конструктивных решений», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам сенатора, в этой ситуации ни «Газпром» не должен страдать, ни Европа, ни тем более простые граждане Украины.

После того как российская компания объявила о прекращении поставок газа, Киев ввел временное ограничение на его потребление.

Тем временем в «Нафтогазе» заявили, что пока не получали от «Газпрома» документов о начале процедуры расторжения контрактов.

По словам главного коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко, в ближайшее время Киев направит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа.

При этом он добавил: если российская сторона не пойдет на уступки, «Нафтогаз» вновь обратится в суд.

«Будет процедура, когда мы скажем: давайте вначале переговоры. После, если мы не договоримся на переговорах, тогда, возможно, будет новый арбитраж», — заявил Витренко в эфире телеканала Zik.

Как сообщал портал iz.ru, стокгольмский арбитраж ранее постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания выразила несогласие с этим решением.

Глава холдинга Алексей Миллер тогда заявил, что суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам с украинской компанией, тем самым нарушив баланс интересов сторон.

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