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«Газпром» расторгнет контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа

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Фото: РИА Новости
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«Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа. С таким заявлением выступил глава российского холдинга Алексей Миллер.

Он указал, что стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам с украинской компанией, тем самым нарушив баланс интересов сторон.

Миллер отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, передает ТАСС.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — резюмировал Миллер.

Ранее стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.

Вместе с тем «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. В этой связи в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Кроме того, на Украине прекратили работу детские сады, школы и вузы.

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