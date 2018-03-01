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Порошенко призвал арестовать активы «Газпрома» за неуплату средств

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Фото: Global Look Press/Maxym Marusenko
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Президент Украины Петр Порошенко призвал арестовать активы «Газпрома», если он не выплатит НАК «Нафтогаз» средства по решению Стокгольмского арбитража.

«Безотлагательно собрать совещание, и если «Газпром» не выплатит НАК «Нафтогаз» [средства согласно решению суда], НАК должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить выполнение решения суда», — приводит ТАСС заявление украинского президента за заседании СНБО Украины.

Порошенко также поручил главе МИД Украины Павлу Климкину провести консультации с Еврокомиссией и Россией по этой ситуации.

Суд между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжается с июня 2014 года. «Газпром» потребовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контракту «бери или плати» и долг за неоплаченное топливо. Арбитраж удовлетворил иск «Газпрома» и распорядился взыскать с «Нафтогаза» около $2 млрд за уже поставленный газ. Решением суда также был снижен годовой контрактный объем закупок до 5 млрд куб. м.

«Нафтогаз» во встречном иске потребовал от «Газпрома» компенсации за недопоставку транзитных объемов газа, и суд также удовлетворил и это требование. Разница по выплатам вышла в пользу «Нафтогаза».

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