Украина введет экономный режим потребления газа

Украине придется ввести экономный режим потребления газа из-за отсутствия поставок из России. С таким заявлением выступил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он отметил, что «Газпром» вернул предоплату за мартовские поставки, и теперь стране ежедневно будет не хватать до 10 млн кубометров газа, передает ТАСС.

Коболев подчеркнул, что стране нечем перекрыть эти объемы, поэтому «Нафтогаз» предложил ввести экономный режим потребления газа на Украине.

«План предусматривает введение специального режима потребления газа на промышленных предприятиях, снижения потребления тепловой генерации на 5–10%», — отметил глава украинской компании.

По планам «Нафтогаза», экономный режим будет введен в субботу, 3 марта.

Ранее стало известно, что «Газпром» отказался поставлять газ Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения. Зампредседателя правления «Газпрома» Алексей Медведев также отметил, что российская компания вернула Киеву предоплату за март.