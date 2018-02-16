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«Газпром» раскинул сети

Владимир Путин обсудил с главой корпорации Алексеем Миллером роль компании в газификации страны и росте экспорта
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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретился в «Ново-Огарево» с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Руководитель госкомпании, которой в 2018 году исполняется 25 лет, доложил об основных результатах работы и приоритетах. Глава государства, в свою очередь, обратил внимание на ключевые направления деятельности холдинга — газификацию российской территории и экспортные поставки голубого топлива. 

Открывая встречу, Владимир Путин поздравил «Газпром» и его коллектив с 25-летием, отметив, что за это время компания сумела многого достичь. Президент подчеркнул, что холдинг играет важную роль в экономике России.  

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— Вы присутствуете в 34 странах мира, где вы активно работаете, где у вас очень много партнеров и друзей. Знаю, что «Газпром» развивается не только внутри страны, увеличивая объемы газификации наших населенных пунктов, но и работает активно за рубежом, поставляя значительную часть доходов бюджета именно и прежде всего за счет своей экспортной составляющей, — сказал глава государства. 

При реализации программы газификации приоритет отдается сельским территориям, подчеркнул Алексей Миллер. По его словам, к 1 января 2018 года уровень газификации на селе составил 58,7%.

Говоря о масштабах деятельности «Газпрома», президент указал, что сейчас газовый холдинг работает на 151 месторождении. 

— Сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети в хорошем смысле этого слова, — заметил Владимир Путин.

Объем экспорта начиная с 1993 года вырос в 1,9 раза, привел данные Алексей Миллер.

— И надо отметить, что самый существенный рост поставок газа на экспорт мы обеспечили в течение последних трех лет — более чем на 30%. В годовом исчислении к уровню 2014 года «Газпром» поставляет на экспорт более 47 млрд кубометров газа, — заявил он. 

Глава компании рассказал и о ходе реализации газовой программы, призванной обеспечить топливом потребителей на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а также сформировать экспортную инфраструктуру для поставок российского газа на азиатские рынки. 

Для этого строится целый ряд инфраструктурных объектов, в том числе газопровод «Сила Сибири».

— К сегодняшнему дню построено более 1520 км. Это две трети всей протяженности линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения. И в следующем году, 20 декабря, начнутся поставки трубопроводного газа на самый динамичный газовый рынок в мире — на рынок Китая, — пообещал Алексей Миллер. 

Вместе с главой «Газпрома» Владимир Путин принял участие в сеансе прямой видеосвязи с несколькими российскими регионами, где газовая компания построила спортивные комплексы в рамках социальной программы «Газпром — детям». 

Завершая встречу, глава государства отметил значение корпоративных социальных проектов для страны и попросил Алексея Миллера продолжить эту работу в будущем.

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