Прямой эфир

«Газпром» прогнозирует дефицит газа в Европе в ближайшие 10 лет

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля российского газа на европейском рынке увеличивается и в будущем может достигнуть 40%, однако Европе уже сейчас нужно решать, что делать с будущим дефицитом газа.

Об этом в интервью Reuters заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России», — заявил он.

Избыток топлива в России увеличил экспорт в полтора раза
Профицит на внутреннем рынке сдержит рост топливных цен до весны

По словам Медведева, Европа «вскоре столкнется с серьезным газовым кризисом и, что еще хуже, с резким ростом цен».

Зампред правления «Газпрома» пояснил, что спрос на газ в Европе растет, а производство в Нидерландах и Великобритании падает, вместе с тем рост производства в Норвегии должен замедлиться после 2025 года.

«[Европе] нужно задуматься прямо сейчас о том, кто будет покрывать дополнительный спрос после 2025 года. К сожалению, энергетического диалога между Россией и ЕС нет», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что «Газпром» может «поставлять столько газа, сколько нужно Европе», несмотря на то что компания выходит на новый рынок в Китае.

Топ-менеджер добавил, что даже если «Газпром» запустит «Северный поток-2» и «Турецкий поток», их объемов не хватит для компенсации грядущего дефицита газа в Европе.

Ранее 8 февраля зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что строительство газопровода «Турецкий поток» обойдется «Газпрому» дороже на 16–17%, чем предполагалось изначально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава «Газпром нефти» предрек борьбу нефтяной отрасли за молодые кадры
«Газпром» поставил исторический рекорд по экспорту газа в Европу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017