«Газпром» прогнозирует дефицит газа в Европе в ближайшие 10 лет

Доля российского газа на европейском рынке увеличивается и в будущем может достигнуть 40%, однако Европе уже сейчас нужно решать, что делать с будущим дефицитом газа.

Об этом в интервью Reuters заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.



«Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России», — заявил он.

По словам Медведева, Европа «вскоре столкнется с серьезным газовым кризисом и, что еще хуже, с резким ростом цен».

Зампред правления «Газпрома» пояснил, что спрос на газ в Европе растет, а производство в Нидерландах и Великобритании падает, вместе с тем рост производства в Норвегии должен замедлиться после 2025 года.



«[Европе] нужно задуматься прямо сейчас о том, кто будет покрывать дополнительный спрос после 2025 года. К сожалению, энергетического диалога между Россией и ЕС нет», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что «Газпром» может «поставлять столько газа, сколько нужно Европе», несмотря на то что компания выходит на новый рынок в Китае.

Топ-менеджер добавил, что даже если «Газпром» запустит «Северный поток-2» и «Турецкий поток», их объемов не хватит для компенсации грядущего дефицита газа в Европе.

Ранее 8 февраля зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что строительство газопровода «Турецкий поток» обойдется «Газпрому» дороже на 16–17%, чем предполагалось изначально.