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Глава «Газпром нефти» предрек борьбу нефтяной отрасли за молодые кадры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в будущем нефтегазовая отрасль будет вынуждена бороться за молодых и талантливых специалистов с активно развивающимися компаниями, работающими в IT- и банковской сферах. Такое мнение он высказал в четверг, 8 февраля, в рамках финала конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

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«Развернулась борьба, битва за мозги. На смену поколению Х, которое еще не ушло, начинает приходить поколение Y. Это поколение с совсем другими запросами, ожиданиями, и здесь очень важно нефтяной отрасли не проиграть битву за молодые мозги, за таланты. Сделать так, чтобы они не выбрали IT-сектор или банковский сектор, а пришли на работу к нам», — отметил Дюков.

Руководитель «Газпром нефти» отметил, что сейчас борьба за молодые кадры между IT-, нефтегазовым, финансовым секторами уже развернулась на Западе.

Говоря об опыте общения с финалистами «Лидеров России», Дюков заявил, что работа с ними понравилась ему. «Вполне возможно, что с кем-то из финалистов удастся договориться и пригласить на работу в нашу компанию. И они примут это приглашение», — заключил он.

Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы. Финал конкурса стартовал в Сочи 7 февраля.

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