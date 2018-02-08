Глава «Газпром нефти» предрек борьбу нефтяной отрасли за молодые кадры

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в будущем нефтегазовая отрасль будет вынуждена бороться за молодых и талантливых специалистов с активно развивающимися компаниями, работающими в IT- и банковской сферах. Такое мнение он высказал в четверг, 8 февраля, в рамках финала конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

«Развернулась борьба, битва за мозги. На смену поколению Х, которое еще не ушло, начинает приходить поколение Y. Это поколение с совсем другими запросами, ожиданиями, и здесь очень важно нефтяной отрасли не проиграть битву за молодые мозги, за таланты. Сделать так, чтобы они не выбрали IT-сектор или банковский сектор, а пришли на работу к нам», — отметил Дюков.

Руководитель «Газпром нефти» отметил, что сейчас борьба за молодые кадры между IT-, нефтегазовым, финансовым секторами уже развернулась на Западе.

Говоря об опыте общения с финалистами «Лидеров России», Дюков заявил, что работа с ними понравилась ему. «Вполне возможно, что с кем-то из финалистов удастся договориться и пригласить на работу в нашу компанию. И они примут это приглашение», — заключил он.

Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы. Финал конкурса стартовал в Сочи 7 февраля.