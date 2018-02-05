«В 1990-е лидеры шли в бизнес, а сейчас — в общественную жизнь»

Среди финалистов конкурса «Лидеры России» оказались в том числе представители образовательной среды. Один из них — Антон Сериков, успевший стать самым молодым деканом в Южном федеральном университете (ЮФУ), а сейчас возглавляющий Институт социологии и регионоведения ЮФУ. В последние дни перед финалом конкурса он рассказал о том, как изменилась молодежь за последние 10 лет, и поделился полезными советами от бизнес-тренеров.

— Многие финалисты признаются, что сложнее всего для них были не тесты и задания, а первый шаг — решиться и подать заявление. У вас было так же?

— У конкурса была широкая рекламная кампания, и мы с коллегами, конечно, его обсуждали. Для меня очень важно было получить внешнюю оценку. Я давно работаю в сфере образования, и хотелось почувствовать себя с другой стороны кафедры. Вдобавок меня очень интересовали технология и методология, которые будут использовать организаторы.

— И как выглядела эта методология оценки?

— Это был сплав методик — с одной стороны, связанных с научными образовательными тенденциями и прикладными дисциплинами, а с другой — бизнес-методов, которые используют крупные корпорации.

— Удалось ли узнать что-нибудь полезное?

— Во время работы с тренерами мы разбирали конкретные проблемы и кейсы в ограниченное количество времени, общаясь с людьми, с которыми познакомился несколько минут назад. Это было и сложно, и интересно одновременно. Кроме отборочных заданий организаторы предусмотрели очень интересный образовательный блок с выступлением великолепных спикеров. Было много полезного, особенно запомнилась рекомендация о том, что делать, если человек не справился с заданием — наказывать или, наоборот, помочь. Нам дали очень необычный совет. Разбирая причины неудачи, вместо того чтобы ругать или штрафовать, стоит поинтересоваться: «А что я сделал такого, что ты не справился с задачей?» Сразу после окончания регионального полуфинала я попробовал использовать этот совет в своей работе. Оказалось, такая нестандартная постановка вопроса помогает снять конфликт, на который настроен сотрудник, и быстро вывести ситуацию в конструктивное русло. Да и в целом конкурс стал хорошим толчком к тому, чтобы совершенствоваться.

— В каком именно русле?

— Еще на первом этапе, где было много вопросов по истории, культуре и географии, я пришел домой после тестирования и сразу полез в учебники проверять свои ответы. Понял, что не помню многих персонажей из классики, и даже перечитал кое-что. Кроме того, всем финалистам дали подписку на книги и учебники по управлению, появилась возможность и желание почитать. Ну и главное, я познакомился с множеством людей из других сфер, прежде всего, из бизнеса — у них почти всегда можно перенять что-то полезное.

— Если будет возможность продолжить образование, чему именно вы хотели бы научиться?

— Мне в работе не хватает в первую очередь знаний в управленческой сфере. В свое время я проходил повышение квалификации в школе управления «Сколково», но эта наука постоянно развивается, и не хочется отставать от современных методик.

— Много ли среди сегодняшних студентов лидеров, из которых, на ваш взгляд, могли бы выйти хорошие управленцы?

— Процентная доля ребят, у которых есть лидерские качества, сама по себе почти не меняется из поколения в поколение. Лидеров было немало и среди тех, кому сейчас 30–40 лет, и среди нынешних студентов. Но у каждого поколения своя специфика. Несколько десятилетий назад потенциальным лидерам было интереснее продвигаться в основном в сфере бизнеса, теперь мы видим подъем волонтерской и другой общественной активности. Грубо говоря, в 1990-е лидеры в первую очередь шли в бизнес, а сейчас — в общественную жизнь. Причем речь идет далеко не только о проектах, инициированных государством. Множество инициатив действительно вырастает снизу, и в этом их настоящая ценность.