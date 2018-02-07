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Кириенко готов стать наставником для 2-3 финалистов «Лидеров России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил готовность взять 2–3 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» по программе наставничества.

«С учетом сегодняшней загрузки двух точно. Про третьего буду крепко смотреть, только если кто-то очень сильно заинтересует, потому что это требует большого количества времени», — цитирует Кириенко агентство ТАСС.

Он отметил, что наставники намерены самостоятельно определять формат обучения. По мнению Кириенко, необходима «заочная коммуникация постоянная, но обязательно это требует очной встречи раз в два месяца, раз в квартал — это самое редкое». Он подчеркнул важность очных встреч «на старте», длительность которых может достигать четырех часов, а также подготовки к ним.

«Они требуют подготовки и от наставника, и от наставляемого, то есть это работа, это на самом деле работа, трудоемкая», — подытожил Кириенко.

Он также напомнил, что кто-то из финалистов конкурса может перейти на работу в администрацию президента.

Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы. Финал конкурса пройдет в Сочи с 7 по 11 февраля. В заключительном этапе будут определены 100 лучших управленцев, каждый из которых получит целевой грант на образовательную программу в размере 1 млн рублей, а также возможность пройти практику под руководством наставников.

В церемонии открытия финала также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов. 

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