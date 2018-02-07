Названы участники конкурса данков на Матче всех звезд

Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках баскетбольного Матча всех звезд в Санкт-Петербурге 17 февраля, сообщается на сайте организатора.

Ими стали легкий форвард «Химок» Тайлер Ханикатт, тяжелые нападающие Дрю Гордон из «Зенита», Ике Удано из «Астаны» и защитник «Цмоки-Минск» Девон Саддлер.

Соревнование пройдет в большом перерыве матча в СК «Юбилейный». В полуфинале у каждого из участников будет по две попытки, а в финале — еще по две. На исполнение каждой попытки отведена минута.

Ранее портал iz.ru сообщал, что главными тренерами команд на матче станут Василий Карасев и Саша Обрадович. Тренер «Зенита» встанет у руля команды «Звезды России», а наставник «Локомотива-Кубани» возглавит сборную «Звезды мира».