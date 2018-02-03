Сделавший звездой школьника-баскетболиста из США бросок попал на видео

Ученик находящейся в городе Эванстон в Иллинойсе школы Evanston Township Блейк Питерс принес своей команде победу в матче против школы Maine South, отправив мяч в корзину соперника через всё поле на последних секундах игрового времени.

Видеозапись, на которой зафиксирован победный бросок, собрала в Instagram свыше 800 тыс. просмотров. На видео после неудачного броска соперника мяч попадает к Питерсу, и он успевает забросить его в корзину до сигнала об окончании игры.

Как передает канал WHNT19 News, Питерса после игры поздравил мэр Эванстона, объявивший 29 января «днем Блейка Питерса». Сам 15-летний баскетболист пожаловался на усталость от всеобщего внимания и заявил, что ждет «когда всё успокоится».