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Опубликовано видео спуска по самому длинному в мире зиплайну

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Фото: youtube.com
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Новая канатная дорога (зиплайн), построенная в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, стала самой длинной в мире и вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Ее протяженность составляет 2,83 км. 

Одним из первых по новому зиплайну, открывшемуся 1 февраля, спустился эмир Рас-эль-Хаймы, член Высшего союзного совета ОАЭ Сауд бин Сакр аль-Касими. 

Стальной трос, натянутый на высоте в 1,7 км над уровнем моря, весит порядка 6 т. Спуск по зиплайну занимает около двух-трех минут в зависимости от веса пассажира. При этом скорость спуска превышает 120 км/ч. 

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