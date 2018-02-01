Опубликовано видео спуска по самому длинному в мире зиплайну

Новая канатная дорога (зиплайн), построенная в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, стала самой длинной в мире и вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Ее протяженность составляет 2,83 км.

Одним из первых по новому зиплайну, открывшемуся 1 февраля, спустился эмир Рас-эль-Хаймы, член Высшего союзного совета ОАЭ Сауд бин Сакр аль-Касими.

Стальной трос, натянутый на высоте в 1,7 км над уровнем моря, весит порядка 6 т. Спуск по зиплайну занимает около двух-трех минут в зависимости от веса пассажира. При этом скорость спуска превышает 120 км/ч.