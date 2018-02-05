Избыток топлива в России увеличил экспорт в полтора раза

Нефтяные компании России в январе 2018 года увеличили поставки отечественного бензина за рубеж более чем в полтора раза, или на 56% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Динамика обусловлена тем, что ФАС в конце прошлого года искусственно сдерживала объемы экспорта из-за высоких оптовых внутренних цен. На российском рынке наблюдается профицит бензина, поэтому цены на него будут оставаться стабильными, прогнозируют эксперты.

Экспорт российского бензина в январе 2018 года достиг 246,9 тыс. т. Большая часть топлива продается в Европу (порядка 65%) и Азию (30%), остальное поставляется в регионы Северной Америки и Африки, говорится в материалах ФТС.

Поставки увеличились из-за профицита топлива в России. Он сформировался во многом благодаря действиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там в середине ноября прошлого года посоветовали нефтяникам снизить экспорт бензина в последние месяцы 2017-го, пояснил «Известиям» гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

ФАС пошла на этот шаг потому, что одна из задач службы - сдерживать рост топливных цен, не позволяя им обгонять годовую инфляцию. В 2017 году бензин подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%.

Первые результаты сокращения поставок антимонопольщики заметили уже в конце ноября, рассказывал «Известиям» начальник управления контроля ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин.

— Это оказало влияние на рынок: биржевая цена бензина упала, а его запасы — выросли, — отметил «Известиям» гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. К началу февраля 2018 года цена тонны топлива опустилась с 45 до 40 тыс. рублей. А запасы достигли 1,67 млн т, что примерно на 50 тыс. т больше, чем в конце прошлого года, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На внешних рынках сейчас за тонну бензина предлагают до 50 тыс. рублей.

Есть и другой фактор, который вместе с действиями ФАС привел к увеличению экспорта в январе. Это обычный для первых месяцев года рост запасов на НПЗ, отметил исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. Он пояснил, что традиционно многие заводы в начале каждого календарного года готовятся к предстоящим весной ремонтам. Они проходят именно в этот период, так как заводы стараются завершить все работы до пикового спроса на бензин летом.



Представители «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти» не конкретизировали объем экспорта в январе. Также в компаниях отказались раскрыть планы по поставкам за рубеж в 2018 году.



Если спрос на внутреннем рынке не будет расти до весны, то и цены на бензин едва ли повысятся. В этом случае нефтяники и дальше будут увеличивать экспорт — для них он останется более прибыльным, считает Григорий Сергиенко.

— Это объясняется хотя бы тем, что компаниям необходимо покрывать затраты на производство и хранение бензина, — пояснил эксперт.

Если же ФАС своими рекомендациями продолжит сдерживать оптовые цены на внутреннем рынке, то за счет повышения экспорта цена бензина в России сохранится примерно на нынешнем уровне как минимум до конца зимы, добавил Григорий Сергиенко.

Антимонопольная служба уже отправила запросы нефтекомпаниям о запланированных ими объемах экспорта в феврале-марте и призвала не забывать о внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицит бензина. Об этом рассказал Дмитрий Махонин из ФАС. В связи с этим в службе не считают возможным удорожание бензина для конечного потребителя в ближайшее время.