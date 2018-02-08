«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Турецкий поток» обойдется «Газпрому» дороже на 16–17%, чем предполагалось изначально. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил зампред правления компании Андрей Круглов.

«Предварительно мы говорили что стоимость проекта составит порядка $6 млрд, сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд», — цитирует Круглова «Интерфакс».

По его словам, «Турецкий поток», скорее всего, будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома», а в дальнейшем — в виде выпуска проектных облигаций.

Ранее 8 января председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания уложила более 700 км морского участка газопровода «Турецкий поток».

Строительство российской части газопровода «Турецкий поток» завершилось 5 ноября — его первая нитка достигла территории Турции. Общая длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части — 180 км. Запуск газопровода ожидается в декабре 2019 года.