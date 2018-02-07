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«Газпром» поставил исторический рекорд по экспорту газа в Европу

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Российская компания «Газпром» достигла рекордной доли на рынке Европы за всю историю советской и российского газовой промышленности. Об этом сообщил зампред правления компании Александр Медведев на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

В 2017 году доля российского концерна в Европе выросла до 34,7% по сравнению 33,1% в 2016 году.

Это означает, что поставки достигли 194,4 млрд кубометров газа.

Практически непрерывный рост у «Газпрома» наблюдается с 2012 года.

За пять лет доля российской компании на европейском рынке выросла на 34%.

Медведев подчеркнул, что рост поставок связан с увеличением потребления газа в странах Европы.

При этом к 2035 году ожидается рост импорта на треть –– до 393-459 млрд кубометров в год.

5 февраля портал iz.ru сообщил, что нефтяные компании России в январе 2018 года увеличили поставки отечественного бензина за рубеж на 56% по сравнению с декабрем прошлого года. Такой рост экспорта обусловлен тем, что ФАС в конце 2017 года искусственно сдерживала объемы экспорта из-за высоких оптовых внутренних цен и избытка топлива в РФ.

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