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«Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом»

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Фото: ТАСС/Danil Shamkin
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Украинская компания «Нафтогаз» решила не раскрывать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» о поставках российского газа на Украину. Об этом сообщают «Украинские новости».

По словам представителей «Нафтогаза», решение засекретили, чтобы «Газпром» не смог его оспорить на основании публикации.

В заявлении украинской компании говорится, что текст решения суда содержит информацию о контракте и дополнительных соглашениях с «Газпромом» о поставках газа. При этом там также значится пункт о конфиденциальности документа.

С решением Стокгольмского суда не смогли ознакомиться администрация украинского президента, правительство, Минэнерго страны и Минюст.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо с мая по июнь 2014 года.

2 декабря Стокгольмский арбитраж вынес решение и обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Условие take or pay было оставлено для 80% объема газа.

Данный вердикт Украина объявила своей победой, несмотря на то что по основным положениям решение суда вынесено в пользу «Газпрома».

Зампред правления российской компании Александр Медведев заявил, что «Газпром» решение обжаловать не будет, однако по некоторым пунктам будет подана апелляция. Он отметил, что Украина до сих пор не выплатила присужденную сумму, и ежедневно «Нафтогазу» начисляются $600 тыс. штрафов и пени.

«Мы подаем апелляцию в отношении той части решения, которая нас не устраивает или устраивает не в полной мере», — отметил Медведев.

При этом «Нафтогаз» намерен снова закупать газ у России.

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