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Медведев: энергобезопасность мира зависит от сотрудников «Газпрома»

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников «Газпрома» с 25-летним юбилеем концерна.

Глава кабмина отметил, что за четверть века энергетическая компания стала одним из лидеров мирового рынка.

«По большому счету от вас (сотрудников компании. — iz.ru) зависит энергетическая безопасность не только нашей страны, но и всего мира», — подчеркнул Медведев.

Поздравительная телеграмма премьера опубликована на сайте правительства.

По данным агентства S&P Global Platts, на сегодняшний день «Газпром» является крупнейшей энергетической компанией в мире. Российский концерн работает не только на внутреннем, но и на европейском рынке. Кроме того, компания реализует благотворительные проекты в науке, культуре и спорте.

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