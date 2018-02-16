Глава «Газпрома» отчитался перед Путиным по газификации России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о состоянии газификации в стране. По его словам, уровень газификации в среднем по России превысил 68%.

Программа газификации осуществляется «Газпрома» по поручению президента с 2005 года. За это время построены более 30 тыс. км газопроводов и газифицировано более 4 тыс. населенных пунктов, сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что газификацию Уссурийска должны завершить до конца 2018 года.