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Газификацию Уссурийска должны завершить до конца 2018 года

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Газификацию Уссурийска должны завершить до конца 2018 года, сообщила пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

До конца 2018 года планируется урегулировать все юридические моменты и завершить газификацию города. На данный момент завершено 80% работ по строительству первого пускового комплекса, сообщило ИА UssurMedia.

В администрации города прошла встреча главы администрации Евгения Коржа с руководителями управления администрации, с директором департамента энергетики Приморского края Аллой Фортун, начальником Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николаем Ловыгиным.

На встрече обсуждалось завершение строительства 1-го пускового комплекса и строительство 4-го и 7-го комплексов для обеспечения газом поселков. Был поднят вопрос о переводе на газ муниципальных котельных и решено переводить их на работу от газа постепенно. В этом году планируется перевести пять муниципальных котельных, три из них начнут работу после окончания строительства 1-го пускового комплекса.

Одновременно с возобновлением строительства 1-го пускового комплекса начнется строительство 4-го комплекса для обеспечения газом жителей поселка «Радужный».

Директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун отметила, что установлена спецнадбавка на тарифы за услуги по транспортировке природного газа. Такая мера позволит принести почти 80 млн рублей в год, что, в свою очередь, вернет вложенные финансовые средства в строительство газопровода.

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