Жители села в Оренбургском районе пожаловались на едкий запах газа

Сообщение о запахе бытового газа, который витает в воздухе, оперативные службы получили от жителей села Бродецкое Оренбургского района.

Местные жители обратились в единую дежурную диспетчерскую службу с жалобами на запах едкого газа 17 января в 10:59. Уже через 10 минут на место происшествия прибыла спецлаборатория, а также специалисты регионального ГУ МЧС, управления Росприроднадзора, представители газодобывающего предприятия и экологической службы Оренбургской области, сообщает РИА «Оренбуржье».

Специалисты лаборатории провели сборы воздуха дважды с интервалом в один час. ПО словам граждан, запах сильнее всего ощущался рядом со школой. Многие родители получили сообщение с просьбой забрать детей. Однако, по результатам лабораторных исследований, превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировано.