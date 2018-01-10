Управляющая компания задолжала за свет и газ 8 млн рублей в Башкирии

Местная управляющая компания чуть не оставила без света и газа более 30 домов, задолжав по счетам более 8 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Компания ООО «Коммунальщик», в управлении которой находятся 34 многоквартирных дома, чуть не оставила своих жильцов без газа и света, задолжав ресурсоснабжающим организациям 7,3 млн рублей и более 900 тыс. рублей соответственно, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

В связи с угрозой отключения света и тепла в домах граждан ситуацией занялась местная прокуратура, которая потребовала незамедлительно решить вопрос по погашению задолженности. В результате денежные средства ресурсоснабжающим организациям были выплачены в полном объеме, а двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.