Автобусы не ходят в центральных районах Мурманской области и на юге

Транспортное обслуживание муниципальных маршрутов прекращено в Кандалакше Мурманской области. Причины — нехватка денег на горюче-смазочные материалы и задержка зарплат сотрудников транспортного предприятия «Автоколонна № 1443».

Как сообщили ИА FlashNord на предприятии, девять маршрутов не обслуживаются со вторника. Администрация города перевозки не субсидировала. На маршрутах работают только частные перевозчики.

Из-за случившегося без транспортного сообщения остались населенные пункты в центральной и южной части Кольского полуострова.

Пока в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства ситуацию никак не комментируют.