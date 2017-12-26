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Автобусы не ходят в центральных районах Мурманской области и на юге

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Транспортное обслуживание муниципальных маршрутов прекращено в Кандалакше Мурманской области. Причины — нехватка денег на горюче-смазочные материалы и задержка зарплат сотрудников транспортного предприятия «Автоколонна № 1443».

Как сообщили ИА FlashNord на предприятии, девять маршрутов не обслуживаются со вторника. Администрация города перевозки не субсидировала. На маршрутах работают только частные перевозчики.

Из-за случившегося без транспортного сообщения остались населенные пункты в центральной и южной части Кольского полуострова.

Пока в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства ситуацию никак не комментируют.

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