«Газпром» объявил о реорганизации структуры экспортного бизнеса

«Газпром» создаст интегрированное международное подразделение для экспорта газа, объединив «Газпром экспорт» и Gazprom Germania. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Интегрированное международное подразделение «будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля» корпорации. Оно будет создано в течение двух лет.

Формирование подразделения будет проведено в два этапа. На первом из них произведут слияние и оптимизацию деятельности и активов компаний группы Gazprom Germania. На втором — Gazprom Germania будет операционно объединена с ООО «Газпром экспорт», говорится на сайте корпорации.

Как сообщал портал iz.ru, в конце января власти Германии выдали разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток – 2» и одобрили размещение 50-километрового участка газопровода на суше вблизи Грайфсвальда.

Проект «Северный поток – 2», общая стоимость которого оценивается в €9,5 млрд, предполагает строительство двух нитей газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

По состоянию на конец 2017 года акционеры Nord Stream 2, включая «Газпром», инвестировали в проект около $3 млрд.