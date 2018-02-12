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«Газпром» объявил о реорганизации структуры экспортного бизнеса

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Газпром» создаст интегрированное международное подразделение для экспорта газа, объединив «Газпром экспорт» и Gazprom Germania. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Интегрированное международное подразделение «будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля» корпорации. Оно будет создано в течение двух лет.

Формирование подразделения будет проведено в два этапа. На первом из них произведут слияние и оптимизацию деятельности и активов компаний группы Gazprom Germania. На втором — Gazprom Germania будет операционно объединена с ООО «Газпром экспорт», говорится на сайте корпорации. 

Как сообщал портал iz.ru, в конце января власти Германии выдали разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток – 2» и одобрили размещение 50-километрового участка газопровода на суше вблизи Грайфсвальда.

Проект «Северный поток – 2», общая стоимость которого оценивается в €9,5 млрд, предполагает строительство двух нитей газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. 

По состоянию на конец 2017 года акционеры Nord Stream 2, включая «Газпром», инвестировали в проект около $3 млрд.

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