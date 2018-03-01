Глава «Нафтогаза» подвел финансовые итоги арбитража с «Газпромом»

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования о взаимозачете между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» — на сегодня украинская сторона ничего не должна российскому поставщику газа.

Напротив, после взаимозачета «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Мы уже позвонили (в «Газпром». — Ред.) и попросили что-то нам отправить», — заявил на пресс-конференции в Киеве глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, украинская компания предпочитает получить компенсацию деньгами, но готова рассматривать другие варианты погашения задолженности, уточняет «РИА Новости».

Кроме того, по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» обязан до конца 2019 года платить украинской стороне за транзит 110 млрд куб. м газа в год. Причем плата взимается независимо от реально прокачанных объемов.

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо.

По этому иску суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около $2 млрд за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд куб. м. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% газа от этого объема.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по встречному иску «Нафтогаза Украины» по контракту на транзит газа. Суд взыскал с «Газпрома» компенсацию в $4,63 млрд за недопоставку транзитных объемов газа.

Разница по выплатам из двух решений вышла в пользу «Нафтогаза».

Как писал iz.ru, теперь «Нафтогаз» намерен добиться пересмотра тарифов на транзит газа в сторону повышения. «Газпром», в свою очередь, 1 марта приостановил поставки газа на Украину и намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по требованиям «Нафтогаза».