«Нафтогаз Украины» заявил о неполучении возврата предоплаты от «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» утверждает, что пока не получила предоплату за мартовские поставки природного газа от российского «Газпрома». Об этом в четверг заявил глава компании Андрей Коболев.

«Они пока нам ничего не вернули. Мы это пока не комментируем», — цитирует ТАСС Коболева.

По словам главы «Нафтогаза Украины», «Газпром» обязан в год прокачивать 110 млрд куб. м природного газа через Украину до окончания действия транзитного контракта с компанией.

«Право получать 110 млрд куб. м газа у нас будет еще два года», — отметил он, добавив, что если российская сторона эти обязательства не выполнит, «Нафтогаз» снова обратится в международный суд с требованием компенсации недопоставленных объемов.

Ранее в четверг заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что российская компания не будет поставлять газ Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, напоминает НСН.

Предоплату за март, которую «Нафтогаз» уже успел перечислить, «Газпром» возвратил, подчеркнул Медведев.