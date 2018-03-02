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На Украине временно ограничили потребление газа

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Фото: РИА Новости
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На Украине введено временное ограничение на потребление газа из-за дисбаланса в 15–20 млн кубических метров в сутки. С таким заявлением выступил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15–20 млн куб. м газа в сутки», — приводит «Интерфакс» слова главы ведомства.

Он отметил, что в связи с этим решением Минэнерго рекомендовал детским садам, школам и вузам страны приостановить работу вплоть до 6 марта.

Накануне стало известно, что «Газпром» вернул «Нафтогазу Украины» мартовскую предоплату, мотивировав это тем, что между компаниями не заключено дополнительного соглашение. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев добавил, что в этой связи российская компания прекращает поставки газа на Украину начиная с 1 марта.

Ранее «Нафтогаз Украины» обратился к жителям Украины и призвал понизить температуру в домах ради экономии газа. Госкомпания попросила украинцев «продержаться всего 3–4 дня, пока не пройдут холода».

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