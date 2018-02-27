Украина возобновила импорт газа из Европы в связи с холодами

Украина возобновила импорт газа из Словакии и Венгрии из-за резкого похолодания.

«Мы дополнительно добавили 12 млн куб. м в сутки. Из Словакии и Венгрии. Мы ожидаем, что холода сейчас пройдут. Нам не хватало, чтобы покрыть именно пиковое потребление», — сообщил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Накануне в минэнергетики страны сообщили об увеличении отбора газа из подземных хранилищ на 7% по той же причине, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Как писал iz.ru, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что через 3–4 года страна сможет сама обеспечивать себя газом.