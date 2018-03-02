«Нафтогаз» призвал снизить температуру в домах ради экономии газа

«Нафтогаз Украины» призвал жителей страны понизить температуру в домах ради экономии газа.

«Нам надо продержаться всего 3–4 дня, пока не пройдут холода», — говорится в сообщении компании в Facebook.

По предложению «Нафтогаза», граждане, самостоятельно отапливающие жилище, могли бы снизить температуру на один градус днем и на два — ночью. Компания уточнила, что уже ведет переговоры с коммунальными компаниями о снижении температур в домах с центральным отоплением.

Эта мера должна снизить потребность в газе на 8–9%, считают в компании.

«Сегодняшний день — самый критический», — подчеркнули в «Нафтогазе».

В настоящее время нехватка голубого топлива в стране покрывается за счет забора из подземных хранилищ, позже компания прибегнет к импорту из Европы.

Напомним, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину

Как писал iz.ru, в результате Украина испытывает ежедневный дефицит до 10 млн куб. м газа.