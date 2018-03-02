Глава «Нафтогаза» заявил об утрате «Газпромом» права «бери или плати»

«Газпром» не сможет больше требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay («бери или плати») в 2018 году в связи с отказом российской компании от поставок газа. Об этом глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил в эфире украинского «5 канала».

«От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи: не выполнили своих обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий суд, — это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году take or pay», — заявил Коболев.

По словам главы украинской компании, потенциально это может привести к потере «Газпромом» сотен миллионов долларов, передает RNS.

Напомним, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил ранее, что компания получила от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года, однако вернула ее в связи с отсутствием дополнительного соглашения к контракту. Он уточнил, что с 1 марта поставки возобновлены не будут.

Стокгольмский арбитраж обязал в декабре прошлого года «Нафтогаз» покупать у «Газпрома» 5 млрд куб. м газа в год в рамках решения по судебному спору между двумя компаниями по цене на российский газ.

Президент Украины Петр Порошенко накануне призвал арестовать активы «Газпрома», если компания не выплатит НАК «Нафтогаз» средства по решению Стокгольмского арбитража.

Суд между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжается с июня 2014 года. «Газпром» потребовал взыскать с украинской компании долг за неоплаченное топливо и штрафы за недобор газа по контракту take or pay. Арбитраж иск российской компании удовлетворил, распорядившись взыскать с «Нафтогаза» около $2 млрд за уже поставленный газ.