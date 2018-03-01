«Газпром» выразил несогласие с решением арбитража по делу с «Нафтогазом»

Корпорация «Газпром» не согласилась с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с украинской компанией «Нафтогаз», по которому обязана заплатить $2,56 млрд. В заявлении российского газового холдинга говорится, что «Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.

«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отмечается в заявлении.

Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. По итогам разбирательства арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо.

2 декабря арбитраж вынес решение и обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Условие take or pay было оставлено для 80% объема газа. Это решение Украина сочла своей победой, но всё же засекретила его внутри страны — по официальной версии, чтобы избежать обжалования от «Газпрома».