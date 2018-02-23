«Газпром» поставил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

Абсолютный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье за сутки установила компания «Газпром», рекорд зафиксирован 21 февраля. В этот день объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья составил 645,1 млн куб. м.

«Это на 5,1 млн куб. м превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м)», — говорится в сообщении компании, пишет «Газета.ру».

Доля российского газа на европейском рынке увеличивается и в будущем может достигнуть 40%, однако Европе уже сейчас нужно решать, что делать с будущим дефицитом газа, заявил ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.