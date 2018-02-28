«Нафтогаз» заявил о долге «Газпрома» после судов в Стокгольме

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что по результатам нескольких решений Стокгольмского арбитража российский концерн «Газпром» остался должен украинской компании.

«По решению Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза», — сообщила компания в Twitter.

«Перемогли (победили – укр. - прим. IZ)!», — написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо с мая по июнь 2014 года.

Как писал iz.ru, 2 декабря Стокгольмский арбитраж вынес решение и обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Условие take or pay было оставлено для 80% объема газа.

Это решение Украина сочла своей победой, но всё же засекретила его внутри страны — по официальной версии, чтобы избежать обжалования от «Газпрома».