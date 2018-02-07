«Нафтогаз» хочет вновь покупать российский газ уже в марте

«Нафтогаз Украины» по решению арбитража намерен возобновить закупки газа у российского «Газпрома» в марте 2018 года, сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.

2 декабря Стокгольмский суд обязал «Нафтогаз» не только выплатить «Газпрому» $2 млрд за прежние поставки, но и вновь покупать газ, правда, в меньшем объеме.

«Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у «Газпрома», — приводит его слова агентство УНИАН.

Коболев говорил о возобновлении поставок еще в середине января. Однако его планы вызвали резкое недовольство в правительстве Украины, в результате между ведомствами начались практически полноценные боевые действия.