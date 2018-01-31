«Нафтогаз» отреагировал на решение Германии по «Северному потоку – 2»

Разрешение Германии на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих территориальных водах не оставляет Киеву времени на ответные шаги, считает глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Очередной звоночек для всех нас. Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал Коболев в Facebook.

Напомним, власти ФРГ 31 января выдали разрешение на строительство участка «Северный поток – 2» в своих территориальных водах, а также одобрили размещение 50-километрового участка газопровода на суше вблизи Грайфсвальда.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что решение Германии позволяет приступить к строительству самого важного участка трубопровода.

Кроме того, нужны разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Компания-подрядчик рассчитывает получить их уже в феврале, а строительство начать летом 2018 года.

Украина выступает против проекта, поскольку опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.

Как писал iz.ru, Польша предложила ввести санкции на строительство «Северного потока – 2», её поддержали США.