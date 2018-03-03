США ожидают от России продолжения поставок газа на Украину
Соединенные Штаты Америки ожидают от России продолжения поставок газа на Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт написала в Twitter.
«Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием> … <Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа», — говорится в сообщении.
Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о расторжении контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит топлива. Решение было принято после того, как Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.
В Москве с постановлением суда не согласились. По словам Миллера, инстанция, руководствуется двойными стандартами, нарушает баланс интересов сторон.