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США ожидают от России продолжения поставок газа на Украину

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Соединенные Штаты Америки ожидают от России продолжения поставок газа на Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт написала в Twitter.

«Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием> … <Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа», — говорится в сообщении.

Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о расторжении контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит топлива. Решение было принято после того, как Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

В Москве с постановлением суда не согласились. По словам Миллера, инстанция, руководствуется двойными стандартами, нарушает баланс интересов сторон.

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