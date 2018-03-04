Прямой эфир

Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mykhailo Markiv
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с поставками газа на Украину стабилизировалась, дефицит топлива в стране полностью покрыт. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, были увеличены поставки на территорию Украины газа из Евросоюза, Польши, Словакии и Венгрии. 

«Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Как писал портал iz.ru, российский «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом».

На следующий день на Украине было введено временное ограничение на потребление газа для экономии запасов. К запущенной «Нафтогазом» акции по экономии топлива присоединился Порошенко и призвал все госучреждения сделать то же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков указал на зависимость Евросоюза от российского газа
РФ и Украина готовы находиться в тесном контакте с ЕК по вопросам газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017