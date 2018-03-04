Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину

Ситуация с поставками газа на Украину стабилизировалась, дефицит топлива в стране полностью покрыт. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, были увеличены поставки на территорию Украины газа из Евросоюза, Польши, Словакии и Венгрии.

«Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Как писал портал iz.ru, российский «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом».

На следующий день на Украине было введено временное ограничение на потребление газа для экономии запасов. К запущенной «Нафтогазом» акции по экономии топлива присоединился Порошенко и призвал все госучреждения сделать то же.