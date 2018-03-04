Пушков указал на зависимость Евросоюза от российского газа

Потребность Евросоюза в поставках российского газа возрастает и продолжит расти. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Он указал на неудобство осуществления поставок в Европу американского газа, и в связи с этим отметил, что затяжной конфликт с Россией не выгоден для Евросоюза.

С учётом устойчивых сдвигов в климате - зимы в Европе будут все холоднее, ей понадобится больше, а не меньше российского газа. Спрос на него растёт. Из США танкерами не навозишься. Затяжной конфликт c Россией не в интересах ЕС. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2018 г.

Как писал портал iz.ru, о росте зависимости Европы от российского газа ранее написали западные СМИ. В частности, агентство Bloomberg указало на то, что в последние годы европейские страны закупают топливо из России в рекордных объемах.