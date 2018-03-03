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РФ и Украина готовы находиться в тесном контакте с ЕК по вопросам газа

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Фото: Global Look Press
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Россия и Украина готовы находиться в тесном контакте с Еврокомиссией по газовым вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК).

«Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Еврокомиссией», — приводит слова пресс-секретаря «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проинформирован о намерении «Газпрома» прервать контракты с «Нафтогазом». Шефчович добавил, что все обязательства по поставкам и транзиту природного газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины выполняются.

Как сообщал портал iz.ru, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», взыскав с российской компании $4,637 млрд в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину.

1 марта «Газпром» приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Решение принято после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

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